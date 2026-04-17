        Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Gaziantep'te geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 09:35 Güncelleme:
        Gaziantep'te beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

        Gaziantep'te geçirdiği beyin kanamasının ardından beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya nakledildi.


        Gaziantep Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, bilinç kaybı şikayetiyle acil servise getirilen 35 yaşındaki D.A'nın yapılan tetkiklerinde beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

        Acil servisteki ilk müdahalenin ardından ileri tedavi ve yakın takip amacıyla Anestezi ve Reanimasyon Yoğun Bakım Ünitesi'ne yatırılan hastaya, yoğun bakım ekibi ve organ nakil koordinatörlüğü tarafından titizlikle yürütülen tedavi ve takip sürecinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu beyin ölümü tanısı konuldu.

        Hastanın ailesi, organ bağışında bulunmayı kabul etti.

        Bu kararın ardından Gaziantep Şehir Hastanesi organ nakil koordinasyon ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında D.A'nın iki böbreği ve karaciğeri, organ nakli bekleyen 3 hastaya umut oldu.

        Organların uygun hastalara ulaştırılması süreci, bölge koordinasyon ve Ulusal Organ Nakli Koordinasyon Sistemi üzerinden ilgili merkezlerle eş zamanlı yürütüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

