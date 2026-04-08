Gaziantep'te devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Giriş: 08.04.2026 - 11:56
Hasan Apar (42) idaresindeki 27 BCA 535 plakalı otomobil, Osmaniye-Nurdağı kara yolunun Gökçedere mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi.
Vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Apar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Apar'ın cenazesi, Nurdağı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri