        Gaziantep'te nefes borusuna şeker takılan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde nefes borusuna şeker kaçan ilkokul öğrencisi, öğretmeninin yaptığı Heimlich manevrasıyla kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 17:42 Güncelleme:
        Behiye Reşat Kaleoğlu İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Zehra Uysal'ın ders esnasında yediği şeker nefes borusuna kaçtı.

        Uysal'ın nefes almakta güçlük çektiğini fark eden sınıf öğretmeni Mehmet Tunç, müdahale etmeye başladı.

        Tunç, Heimlich manevrasıyla şekeri çıkararak Uysal'ın rahat nefes almasını sağladı.

        Öte yandan, öğretmenin öğrencisinin hayatını kurtardığı anlar okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Öğrencimiz ile ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir hayatı kurtarmanın sorumluluk bilinci ile Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Yardım Eğitim Merkezinde eğitim alan Mehmet öğretmenimizi ve olay esnasında öğrencimiz için seferber olan Nurten Bozer, Gökhan Gülşan ve Mehmet Yaşarcan öğretmenlerimizi tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

