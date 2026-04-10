Gaziantep'te polisler mesleğin stresini spor ve sanatla atıyor

ÖMER FARUK SALMAN/BEYZA KAYNARPUNAR - Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli polisler, yetenek ve ilgi alanlarına göre futbol takımı ve koro ekibine dahil olarak mesleğin stresini atıyor.



İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurulan ve tamamı polislerden oluşan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Futbol Takımı, Polis Akademisi Başkanlığının düzenlediği turnuvalara katılarak derece elde etmeye çalışıyor.



Ses, müzik kulağı ve enstrüman yetenekleriyle öne çıkan polislerin oluşturduğu Gaziantep Polis Korosu ise seslendirdikleri şarkılarla kulakların pasını siliyor.



Bir yandan spor diğer yandan sanatın içerisinde aktif olarak rol alan polis memurları, mesleğin stresinden uzaklaşma imkanı buluyor.



- "Sporun birleştirici gücünden faydalanıyoruz"



Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli komiser Zafer Karabörk, AA muhabirine, futbol takımına antrenörlük yaptığını, sporun birleştirici gücüyle güzel bir birliktelik oluşturduklarını söyledi.



Takımın başında 2 yıldır yer aldığını ve izinli günlerinde emniyetin tesislerinde antrenman yaptıklarını anlatan Karabörk, şunları kaydetti:



"Geçen yıl Polis Akademisi Başkanlığının düzenlemiş olduğu iller arası turnuvada final oynama başarısı elde ettik ve ikinci olduk. Saygı ve sevgi çerçevesinde, fair-play içinde futbol oynatıyoruz. Motivasyonu güzel bir şekilde sağlayarak arkadaşlarımızı görevlerine gönderiyoruz. Bu anlamda hem emniyet teşkilatımız için güzel şeyler oluyor hem de futbolu seven arkadaşlarımıza etkinlik oluyor. Bizi destekleyen İl Emniyet Müdürümüze çok teşekkür ediyoruz."



- Hedef şampiyonluk



Futbol takımı kaptanlığı yapan komiser Ömer Avşar ise takımın kendileri için sosyal bir etkinlik olduğunu belirterek, gelecek yıl şampiyonluk hedeflediklerini ifade etti.



Takım oyuncularından Serkan Emir, bu etkinliklerin kaynaşma ve motivasyon açısından kendilerine katkı sağladığını anlattı.



- "Müzik ruhun gıdasıdır"



Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Korosuna şeflik yapan polis memuru Taşkın Erkul ise 20 yıldır severek yaptığı polislik mesleğinin zorlu yanlarını ve stresini müziğin katkısıyla aştığını söyledi.



Polislerden oluşan koronun haftanın belirli günleri bir araya geldiğini ve prova yaptıklarını anlatan Erkul, şöyle konuştu:



"Bizim için farklı bir ortam oluşuyor. Koro olarak provalar alıyoruz, önemli günlerde Türk Halk Müziği konserleri veriyoruz. Polislik zor bir meslek. Arkadaşlarımızla haftada birkaç gün buluşmamız bizleri mutlu ediyor. Müzik ruhun gıdasıdır, bu anlamda müzik yapıyoruz. Birlikte güzel bir zaman geçiriyoruz."



Mesleğini 5 yıldır severek yaptığını belirten Aslan Furkan Gülsüren ise "Sanat ve spor birleştiricidir. Biz de onun sayesinde toplandık, çok mutluyum. Müziğe ilgim polislikten önce de vardı, 15 yıldır bağlama çalıyorum. Üniversite dönemimde canlı müziklere çıkıyordum arkadaşlarımla, müziği sevdiğim için hiç bırakmadım." diye konuştu.

