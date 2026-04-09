Gaziantep'te ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı
Giriş: 09.04.2026 - 12:27
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde ruhsatsız tabanca ele geçirilmesine ilişkin 1 şüpheli yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan Ö.D'nin üst aramasında ruhsatsız tabanca ile fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.
Günün Önemli Manşetleri