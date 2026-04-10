        Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Giriş: 10.04.2026 - 15:39 Güncelleme:
        Gaziantep'te Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 181. yıl dönümü kutlandı

        Gaziantep'in Nizip ve Araban ilçelerinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

        Nizip Kültür Parkı’nda düzenlenen törende, İlçe Emniyet Müdürü Fazlım Demir tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı okundu.

        Törende konuşan İlçe Emniyet Müdürü Demir, Türk Polis Teşkilatı'nın 181 yıldır halkın huzuru, güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına büyük bir özveriyle görev yaptığını belirtti.

        ​Emniyet teşkilatının vatan savunmasındaki kararlılığına dikkati çeken Demir, ​"Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimizin huzuru için fedakarca çalışan tüm mesai arkadaşlarıma görevlerinde başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

        ​Protokol üyeleri ve emniyet mensuplarının katıldığı program, şehitlik ziyaretiyle sona erdi.

        - Araban

        Araban ilçesinde Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen törende, İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Metin Kızılkaya tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasının ardından Kaymakam Özgür İşçimen makamında ziyaretleri kabul etti.

        İşçimen yaptığı açıklamada, Türk Polis Teşkilatı'nın güven veren hizmetlerini yüksek bir şuurla ve halkla bütünleşerek en iyi şekilde devam ettireceğine olan inancının tam olduğunu belirtti.

        Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftası'nı ve 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayan İşçimen, "Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor, gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor, görevi başında bulunanlar ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

