Gaziantep'te uyuşturucu operasyonda 1 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 124 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesinde durdurulan 2 araçta arama yaptı. Aramalarda 114 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram eroin, uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden A.Ö. tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.