        GÜNCELLEME - Gaziantep'te sahte senet operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te bir öğretim görevlisinin, doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu akademisyenlere ve bazı esnafa sahte senetler düzenleyerek icra takibi başlattığı iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.04.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksekokulu'nda öğretim görevlisi olarak görev yapan M.A.Y, iddiaya göre doktor öğretim üyesi kadrosuna yaptığı başvurunun kabul edilmemesi üzerine sorumlu tuttuğu kişilere yönelik sahte senetler düzenledi. M.A.Y, aralarında profesör, doçent ve esnafın da bulunduğu 7 kişinin çeşitli gerekçelerle imzalarını temin etti.

        Kurduğu düzenekle bu imzaları kullanarak söz konusu kişiler adına sahte senetler düzenlediği öne sürülen şüphelinin, toplam değeri 521 milyon lirayı bulan senetlerle icra takibi başlattığı ifade edildi.

        Durumu fark eden mağdurlar, savcılığa başvurarak şikayetçi oldu. Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı.

        Yaklaşık 3 aylık çalışmanın ardından M.A.Y. ile hareket ettiği değerlendirilen 11 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda çek, senet, evrak inceleme cihazları, tarayıcılar ve kağıt kesme makineleri ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Aralarında öğretim görevlisi M.A.Y'nin de bulunduğu 10 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gündemimizde ara seçim yok
        Trump basın toplantısında konuştu
        Trump basın toplantısında konuştu
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        İnsanoğlu 54 yıl sonra Ay yörüngesinde
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        İran ABD'nin ateşkes teklifini reddetti, kalıcı barış istiyor
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Donald Trump'tan açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 6 Nisan 2026'nın haberleri
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        Orban için 16 yılın en zorlu seçimi
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        MHP İstanbul İl Teşkilatı feshedildi!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Beşiktaş'ta elde kaldı kupa!
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Maliyetler de arsa da 5-6 kat arttı
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        Kayıptı, aracında ölü bulundu!
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Fenerbahçe'de Asensio şoku!
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        YÖK Başkanı duyurdu! Üniversitelere yeni bölümler geliyor
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Onunla 10 kez daha evlenirim!"
        "Lig yeniden başladı"
        "Lig yeniden başladı"
        'Tokyo' anne oldu
        'Tokyo' anne oldu

        Benzer Haberler

        521 milyon TL'lik vurgun yapan aralarında GAÜN öğretim görevlisinin de bulu...
        521 milyon TL'lik vurgun yapan aralarında GAÜN öğretim görevlisinin de bulu...
        Şehitkamil'de 4. Çocuk Tiyatrosu Günleri başladı Tiyatro şöleni 12 gün süre...
        Şehitkamil'de 4. Çocuk Tiyatrosu Günleri başladı Tiyatro şöleni 12 gün süre...
        Gaziantep'te 2,9 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te 2,9 milyon TL'lik dolandırıcılık şüphelisi 4 şahıs tutuklandı
        Gaziantep'te mukaddes emanetler sergisi açıldı
        Gaziantep'te mukaddes emanetler sergisi açıldı
        Dr. Elbeyli: "Kanser hastalığı yaşam kayıplarının nedenleri arasında önemli...
        Dr. Elbeyli: "Kanser hastalığı yaşam kayıplarının nedenleri arasında önemli...
        Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti Yılmaz: "Ne yapsak hakkı...
        Şehit ailelerinden Başkan Yılmaz'a destek ziyareti Yılmaz: "Ne yapsak hakkı...