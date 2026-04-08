Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk çeyreğinde 73 bin ziyaretçiyi ağırladı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma'yı yılın ilk 3 ayında 73 bin 116 kişi ziyaret etti.





Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gaziantep'te 2011 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.



Aralarında dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere "Mars heykeli"nin ve Roma dönemine ait çeşmelerin yer aldığı müzede, baharın gelmesiyle​​​​​​​ artan turlar nedeniyle turizm yoğunluğu yaşanıyor.





Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müze, yılın ilk 3 ayında 73 bin 116 ziyaretçiyi ağırladı.



Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma'nın uluslararası düzeyde bilinen bir müze olduğunu söyledi.



Çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzede Zeugma Antik Kenti'nden çıkan mozaiklerin sergilendiğini belirten Çomak, "2011 yılında açılışı yapılan müzemiz bölgenin en büyük ve dünyanın en önemli mozaik müzelerinden birisi. Zeugma'nın turizme çok katkısı var. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı bütün turistlerin ilk uğradığı yer Zeugma Mozaik Müzesi." dedi.



Çomak, 2025 yılında ziyaretçi sayısında rekor kırdıklarını ifade ederek, "2020 yılından sonra ziyaretçi sayısında yükseliş vardı ama pandemi ve 6 Şubat depremlerinde ziyaretçi sayısında düşüş oldu. 2024 yılında 466 bin rakamlarına ulaşmıştık. 2025 yılında ise Zeugma Mozaik Müzesi'nin zirveye ulaştığı dönemdi, 616 bin ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.



- "Bahar bereketiyle 2025 yılı rakamlarını geçecek"



Yılın ilk 3 ayında 73 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Çomak, "2026 yılına yoğun bir kar yağışıyla girdik. Bölgemizde ve ülkemizde sert iklim geçirdik ama şu anki rakamlar havaların da düzelmesiyle 2025 yılı rakamlarını geçeceğimizi gösteriyor. Zeugma Mozaik Müzesi bahar bereketiyle 2025 yılı rakamlarını geçecek. Bu yıl Gaziantep için turizm sezonu olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.



- Ziyaretçiler



Kırklareli'nden müzeyi ziyarete gelen Mehmet Atabay, herkesin burayı görmesi gerektiğini belirtti.



Niyazi Kavlak, eşi ve çocuklarıyla İstanbul'dan geldiklerini ifade ederek, "Dört günlük Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi düzenledik. Böyle bir yer yaparak eserlere sahip çıkılması çok güzel bir şey." dedi.



Rehber Murat Sümbül ise grubunun Almanya'dan geldiğini, bahar mevsiminde bölgedeki otellerin 2 ay dolu olduğunu kaydetti.

