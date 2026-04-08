Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri Haberleri

        Zeugma Mozaik Müzesi, yılın ilk çeyreğinde 73 bin ziyaretçiyi ağırladı

        ADSIZ GÜNEBAKAN - Dünyanın en büyük mozaik müzelerinden olan Zeugma'yı yılın ilk 3 ayında 73 bin 116 kişi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Gaziantep'te 2011 yılında tarihi İpek Yolu üzerinde 30 bin metrekarelik alanda kurulan Zeugma Mozaik Müzesi'nde, Fırat Nehri kenarındaki villalarda kurtarma kazıları sırasında çıkarılan eşsiz mozaikler sergileniyor.

        Aralarında dünyaca ünlü "Çingene Kızı" mozaiği başta olmak üzere "Mars heykeli"nin ve Roma dönemine ait çeşmelerin yer aldığı müzede, baharın gelmesiyle​​​​​​​ artan turlar nedeniyle turizm yoğunluğu yaşanıyor.


        Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne de sahip olan müze, yılın ilk 3 ayında 73 bin 116 ziyaretçiyi ağırladı.

        Gaziantep Müze Müdürü Özgür Çomak, AA muhabirine, Zeugma'nın uluslararası düzeyde bilinen bir müze olduğunu söyledi.

        Çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılan müzede Zeugma Antik Kenti'nden çıkan mozaiklerin sergilendiğini belirten Çomak, "2011 yılında açılışı yapılan müzemiz bölgenin en büyük ve dünyanın en önemli mozaik müzelerinden birisi. Zeugma'nın turizme çok katkısı var. Özellikle yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası. Gaziantep'e gelen yerli ve yabancı bütün turistlerin ilk uğradığı yer Zeugma Mozaik Müzesi." dedi.

        Çomak, 2025 yılında ziyaretçi sayısında rekor kırdıklarını ifade ederek, "2020 yılından sonra ziyaretçi sayısında yükseliş vardı ama pandemi ve 6 Şubat depremlerinde ziyaretçi sayısında düşüş oldu. 2024 yılında 466 bin rakamlarına ulaşmıştık. 2025 yılında ise Zeugma Mozaik Müzesi'nin zirveye ulaştığı dönemdi, 616 bin ziyaretçi ağırladık." diye konuştu.

        - "Bahar bereketiyle 2025 yılı rakamlarını geçecek"

        Yılın ilk 3 ayında 73 bin ziyaretçiyi ağırladıklarını aktaran Çomak, "2026 yılına yoğun bir kar yağışıyla girdik. Bölgemizde ve ülkemizde sert iklim geçirdik ama şu anki rakamlar havaların da düzelmesiyle 2025 yılı rakamlarını geçeceğimizi gösteriyor. Zeugma Mozaik Müzesi bahar bereketiyle 2025 yılı rakamlarını geçecek. Bu yıl Gaziantep için turizm sezonu olacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

        - Ziyaretçiler

        Kırklareli'nden müzeyi ziyarete gelen Mehmet Atabay, herkesin burayı görmesi gerektiğini belirtti.

        Niyazi Kavlak, eşi ve çocuklarıyla İstanbul'dan geldiklerini ifade ederek, "Dört günlük Şanlıurfa ve Gaziantep gezisi düzenledik. Böyle bir yer yaparak eserlere sahip çıkılması çok güzel bir şey." dedi.

        Rehber Murat Sümbül ise grubunun Almanya'dan geldiğini, bahar mevsiminde bölgedeki otellerin 2 ay dolu olduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD-İran ateşkesinin dünyadaki yankıları
        Benzer Haberler

