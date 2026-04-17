Espiye'de Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi

Giresun'un Espiye ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları ve Filistinli esirleri hedef alan "idam cezası" yasasına tepki için yürüyüş gerçekleştirildi.



Sivil toplum kuruluşlarınca organize edilen etkinlikte, Çam Mahallesi'ndeki halk pazarında toplanan katılımcılar Hükumet Konağı önüne kadar yürüdü.



Grup adına konuşan Ceylani Çevik, zulme sessiz kalınmaması çağrısında bulundu.



Çevik, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okullarda meydana gelen silahlı saldırılarda yaşamını yitirenlere de Allah'tan rahmet diledi.



Dua edilen etkinliğe Espiye Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güven, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.







