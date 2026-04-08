Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Giresun Haberleri Haberleri

        Giresun'da darbedilen sürücünün ölümüne neden olduğu iddia edilen sanık hakim karşısında

        Giresun'un Keşap ilçesinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasının ardından çıkan kavgada sürücüyü darbederek ölümüne neden olduğu gerekçesiyle hakkında "kasten adam öldürme" suçundan müebbet hapis talep edilen diğer araç sürücüsünün yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 19:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Giresun 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.İ, maktulün eşi Hanife Coşkun, çocukları ve taraf avukatları katıldı.

        Sanık İ.İ, iddianamede hakkında yer alan suçlamaları kabul etmediğini, maktul Abdullah Coşkun'a (68) herhangi bir eyleminin olmadığını öne sürdü.

        Olay sırasında 112 Aci Çağrı Merkezi'ni kendisinin aradığını iddia eden sanık, geniş kapsamlı savunmasını yazılı olarak mahkemeye sunmak istediğini belirtti.

        Maktul eşi Coşkun ise sanığın eşine ve kendisine saldırdığını anlattı.

        Eşinin ölümünden sanığın sorumlu olduğunu ifade eden Coşkun, kendisinden şikayetçi olduğunu ve en ağır cezayı alması gerektiğini söyledi.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı 6 Mayıs'a erteledi.

        - Karate lisansı olduğu belirlenmişti

        Giresun Cumhuriyet Başsavcılığınca bir süre önce hazırlanan iddianamede, şüphelinin sporla uğraştığını beyan etmesi üzerine yapılan araştırma neticesinde "karate" lisansının bulunduğu tespit edilmişti.

        Olayla ilgili İstanbul Adli Tıp Kurumu Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu'nun raporunda da maktulün maruz kaldığı trafik kazası, tartışma ve darp olayı ile ölümü arasında tıbben illiyet bağı olduğu görüşünde bulunmuştu.

        - Olay

        Giresun'un Keşap ilçesinde 16 Kasım 2025'te İ.İ. (38) yönetimindeki otomobil ile Abdullah Coşkun idaresindeki otomobil, Karadeniz Sahil Yolu'nun Karakoç kavşağında çarpışmış, kazanın ardından çıkan kavgada darbedilerek ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Giresun Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

