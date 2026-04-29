Güce'den kısa kısa

Giresun'un Güce ilçesinde Bilim Fuarı düzenlendi.



İmam Hatip Ortaokulu tarafından Belediye Sosyal Tesisinde organize edilen fuarda, öğrencilerin hazırladığı projeler sergilendi.



Kaymakam Ali Can Uludağ, bu tür etkinliklerin öğrencilerin özgüvenini artırdığını söyledi.



Öğrencilerin ortaya koyduğu projelerin gelecek adına umut verici olduğunu belirten Uludağ, emeği geçenlere teşekkür etti.



- Sağlık çalışanlarına başarı belgesi verildi



Güce'de sağlık hizmetlerinin etkin ve kesintisiz yürütülmesine katkı sunan Toplum Sağlığı Merkezinde görevli doktor ve hemşerilere başarı belgesi verildi.



Kaymakam Uludağ, Hükümet Konağındaki törende, sağlık çalışanlarının fedakarca görev yaptığının altını çizdi.





Uludağ, "Köy köy, sokak sokak dolaşarak farkındalık oluşturan, sağlık eğitimleri veren, halkımızın hayat kalitesini yükselten kahraman sağlık çalışanlarımızla gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından Uludağ, sağlık personeline başarı belgesi verdi.

