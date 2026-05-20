        Giresun Haberleri SOLOTÜRK Giresun'da gösteri uçuşu gerçekleştirdi

        Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK, "49. Uluslararası Giresun Aksu Festivali" kapsamında gösteri uçuşu yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 16:59 Güncelleme:
        Kentte, halk arasında bahardan yaza geçişin sembolü olarak bilinen "mayıs yedisi" geleneğinin yaşatıldığı festival kapsamında, SOLOTÜRK'ün Gemilerçekeği mevkisinde gerçekleştirdiği uçuş ilgi gördü.

        Alparslan Türkeş Parkı ve Giresun Kalesi'nden uçuşu izleyen bazı vatandaşlar, akrobasi hareketlerini cep telefonlarıyla kaydetti.

        SOLOTÜRK'ün Giresun semalarındaki gösteri uçuşu yaklaşık yarım saat sürdü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Giresun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Giresun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

