        Gümüşhane ve çevre illerin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürdü

        Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Giresun ve Ordu'da kar yağışı ile soğuk hava yaşamı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.04.2026 - 10:42
        Gümüşhane'de kent merkezinin yanı sıra Kürtün, Köse, Torul, Kelkit ve Şiran ilçelerinin köy, mezra ve yaylaları beyaz örtüyle kaplandı.

        Ekipler, karın etkili olduğu Pekün ve Tersun Dağı geçitlerinde temizleme çalışması yaptı.

        - Bayburt

        Bayburt'ta gece saatlerinde başlayan yağışla yüksek kesimlerin yanı sıra kent merkezi beyaza büründü.

        Kısa süreli sisin de etkili olduğu yollarda görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler zaman zaman ilerlemekte zorluk yaşadı.

        Kentte kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

        - Artvin

        Artvin'in yüksek kesimlerinde soğuk hava ve kar yağışı etkili oluyor.

        Şehir merkezinde etkisini gösteren yağmur, köy, mezra ve yaylarda yerini kara bıraktı.

        Kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası, Atabarı Kayak Merkezi ve Hatila Vadisi Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.

        Bölgede beyaz örtüyle kaplanan doğa dronla görüntülendi.

        - Giresun

        Giresun'un yüksek rakımlı ilçelerinde kar etkisini gösterdi.

        Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleri gece saatlerinde başlayan karın ardından beyaza büründü.

        Dereli ilçesindeki turizm destinasyonlarından Kümbet ve Kulakkaya yaylalarında da güzel kar manzaraları ortaya çıktı.

        - Ordu

        Ordu'nun orta ve yüksek kesimlerinde kar etkili oldu.

        Akkuş, Gölköy, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerinde kar aralıklarla etkisini sürdürüyor.

        Karın ardından ilçelerde güzel manzaralar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

