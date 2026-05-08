Gümüşhane'de AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı

Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Belde Belediye Başkanlığı adayı olan Kemalettin Demirkıran, "Beldemize daha güzel hizmetleri kazandırmak için durmadan, yorulmadan çalışacağıma şahsım ve ekibim adına sizlere söz veriyorum." dedi.





Demirkıran, Belde Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, destekleri için Cumhur İttifakı'na teşekkür etti.



AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise Demirkıran'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olarak belirlendiğini söyledi.



Tekke'ye olan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Köse, "Tekke halkının beklediği doğalgaz müjdesini vermek istiyorum. Tekke'yi doğalgazla buluşturmanın vakti geldi. En kısa sürede doğalgazla ilgili çalışmalara başlanacak." diye konuştu.



Köse, Cumhur İttifakı olarak güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, 7 Haziran akşamı Kemalettin Demirkıran'ın belediye başkanlığını kutlayacaklarına inandığını vurguladı.



