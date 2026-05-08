        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'de AK Parti aday tanıtım toplantısı yapıldı

        Gümüşhane'nin Tekke beldesinde 7 Haziran'da yapılacak seçimlerde Belde Belediye Başkanlığı adayı olan Kemalettin Demirkıran, "Beldemize daha güzel hizmetleri kazandırmak için durmadan, yorulmadan çalışacağıma şahsım ve ekibim adına sizlere söz veriyorum." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 18:25 Güncelleme:
        Demirkıran, Belde Belediyesi önünde yaptığı konuşmada, destekleri için Cumhur İttifakı'na teşekkür etti.

        Seçilmesi halinde yapacağı çalışmalara değinen Demirkıran, "Beldemize daha güzel hizmetleri kazandırmak için durmadan, yorulmadan çalışacağıma şahsım ve ekibim adına sizlere söz veriyorum. Herkesten destek bekliyorum." ifadelerini kullandı.


        AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse ise Demirkıran'ın Cumhur İttifakı'nın adayı olarak belirlendiğini söyledi.

        Tekke'ye olan hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Köse, "Tekke halkının beklediği doğalgaz müjdesini vermek istiyorum. Tekke'yi doğalgazla buluşturmanın vakti geldi. En kısa sürede doğalgazla ilgili çalışmalara başlanacak." diye konuştu.

        Köse, Cumhur İttifakı olarak güzel bir birlikteliğin olduğunu belirterek, 7 Haziran akşamı Kemalettin Demirkıran'ın belediye başkanlığını kutlayacaklarına inandığını vurguladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        İran basını: Hürmüz Boğazı'nda çatışmalar yaşanıyor
