Gümüşhane'de grup köy yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle grup köy yolu ulaşıma kapandı. İlçeye bağlı Gümüştuğ ve Yıldız köylerine ulaşım sağlayan grup yolunun Büyükçit-Emirler Mahallesi mevkisinde, yamaçtan kopan kaya parçaları yola sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yol açma çalışmaları devam ederken, söz konusu köylere ulaşım Güvemli Orman Yolu üzerinden sağlanıyor.

