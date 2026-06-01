Gümüşhane'de otomobil sürücüsü jandarma aracına çarptı

Gümüşhane'de jandarma aracına çarpan otomobil sürücüsünün ehliyetine el konuldu. O.K. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi mevkisinde seyir halindeyken İl Jandarma Komutanlığı'na ait minibüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Maddi hasar meydana gelen kazada, sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Ehliyetine el konulan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

