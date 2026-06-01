        Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'de sakallı akbaba görüntülendi

        Gümüşhane'de sakallı akbaba görüntülendi

        Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba görüntülendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Gümüşhane'de sakallı akbaba görüntülendi

        Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba görüntülendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki yüksek kesimlerde yaptıkları görüntüleme çalışmaları sırasında kayalıkta bekleyen sakallı akbabayı fark etti.

        Ekiplerin dron ile görüntülediği sakallı akbaba, bir süre havada süzüldükten sonra gözden kayboldu.

        Doğu Karadeniz'de son yıllarda sıkça görülmeye başlanan sakallı akbabalar, doğadaki leş ve artıklarını yiyerek yaşamlarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

