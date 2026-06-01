Gümüşhane'de sakallı akbaba görüntülendi
Gümüşhane'de nesli tükenme tehlikesi altındaki türlerden sakallı akbaba görüntülendi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezindeki yüksek kesimlerde yaptıkları görüntüleme çalışmaları sırasında kayalıkta bekleyen sakallı akbabayı fark etti.
Ekiplerin dron ile görüntülediği sakallı akbaba, bir süre havada süzüldükten sonra gözden kayboldu.
Doğu Karadeniz'de son yıllarda sıkça görülmeye başlanan sakallı akbabalar, doğadaki leş ve artıklarını yiyerek yaşamlarını sürdürüyor.
