        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri A Milli Futbol Takımı'na destek için 2 bin 730 rakımlı zirvedeki göle yürüdüler

        Gümüşhane'nin Torul ilçesinde bir araya gelen doğaseverler, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıllık aranın ardından ilk kez 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla 2 bin 730 rakımlı Acembol Gölleri'ne yürüyüş yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
        Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilciliği ile Trabzon Dağcılık ve Doğa Sporları İhtisas Spor Kulübü (TRADOST) üyesi 40 doğasever, milli takım forma ve şapkalarıyla Dağdibi köyünde buluştu ve 13 kilometrelik yürüyüşün ardından 2 bin 730 rakımlı Acembol Gölleri'ne ulaştı.

        Yüzeyi buzla kaplı göl ve çevresinde zaman geçiren doğaseverler, A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası'na katılacak olması dolayısıyla Türk bayrağı açarak destek mesajları verdi.

        Herkes İçin Spor Federasyonu İl Temsilcisi Osman Yılmazer, yaptığı açıklamada, A Milli Futbol Takımı'na destek olabilmek için zorlu bir parkurda yürüyüş düzenlediklerini söyledi.

        A Milli Takım'a başarılar dileyen Yılmazer, "24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız. Güzel bir anı olacak bizim için. İnşallah sonu kupa olur. Mili takımımıza başarılar diliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

