Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Gümüşhane'de otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi. Merkeze bağlı Aşağı Alıçlı köyü mevkisinde K.Ö'nün kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Resul Çelik'e (52) çarptı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazanın ardından sürücü, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.​​​​​​​

