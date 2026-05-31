        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'deki Tomara Şelalesi ziyaretçilerini ağırlıyor

        Doğu Karadeniz'in önemli turizm destinasyonlarından Tomara Şelalesi, ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2026 - 12:54 Güncelleme:
        Gümüşhane'nin Şiran ilçesine bağlı Seydibaba köyündeki Tomara Şelalesi, 40 noktadan doğan suyun 15 metre yükseklikten akarak birleşmesi dolayısıyla yörede "kırk gözeler" olarak biliniyor.

        İl merkezine 130, ilçe merkezine ise 14 kilometre uzaklıktaki şelalenin bulunduğu bölgede doğal güzelliği seyretmek isteyen ziyaretçiler için cam seyir terası da yer alıyor.

        Tomara Şelalesi Tabiat Parkı işletmecisi Zeynep Kara, AA muhabirine, yeni turizm sezonunda 250 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Bölgede sert bir kış yaşandığını belirten Kara, "Bu nedenle şelalemizin su debisi geçen yıllara göre daha yüksek. Su daha coşkulu akıyor ve ortam daha serin. Bu da ziyaretçilerimize eşsiz bir doğa deneyimi sunuyor. Tüm misafirlerimizi Tomara Şelalesi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kara, şelale suyunun kırk ayrı gözeden çıkan köpüklü sularıyla dikkati çektiğini dile getirerek, "Suyun oluşturduğu güçlü ses ve serin atmosfer, ziyaretçilere doğanın etkileyici yönlerini hissettiriyor. Bu özelliğiyle Tomara Şelalesi, Türkiye'nin görülmeye değer önemli doğal güzelliklerinden biri." dedi.

        Ziyaretçilerden Celal Akyol ise Sivas'ın Gölova ilçesinden şelaleyi görmek için geldiklerini ve keyifli zaman geçirdiklerini belirtti.

        Ömer Asaf Karabulut da ailesi ile birlikte ilk defa geldikleri bölgeyi çok sevdiklerini ifade ederek, "İlk başta gelmek istememiştim. Çünkü buranın küçük bir yer olduğunu düşünüyordum. Ancak geldiğimde çok şaşırdım. Çok beğendim, gerçekten çok güzel bir yer." dedi.

        Taner Petek ise Tomara Şelalesi'ne en son 15 yıl önce geldiğini, şimdi ise imkanların artmasından dolayı sevindiklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

