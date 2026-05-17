Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gümüşhane Haberleri Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı

        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2026 - 14:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gümüşhane'deki Limni Gölü'nde turizm sezonu başladı

        Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, hava sıcaklıklarının artmasıyla yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlamaya başladı.

        ​​​​​​​Kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta, Zigana Dağı eteklerinde yer alan Limni Gölü Tabiat Parkı adını aldığı krater gölü, çevresindeki sarıçam, ladin ve köknar ormanlarıyla ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor.

        Karın erimesiyle tam doluluk oranına ulaşan Limni Gölü, doğaseverlere göl çevresinde keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

        Limni Gölü Tabiat Parkı'ndaki tesis işletmecisi Murat Eroğlu, AA muhabirine, yeni sezonda 300 bin yerli ve yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedeflediklerini söyledi.

        Eroğlu, tesisteki 23 bungalov, restoran ve piknik alanıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet verdiklerini belirterek, "İnşallah 2026 tüm turizm sektörü için güzel bir yıl olur." dedi.

        Ziyaretçilerin ateş yakmamak şartıyla doğanın sesini dinleyerek piknik yapabileceklerini ve seyir terasından manzara seyredebileceklerini ifade eden Eroğlu, "İnsanların doğada huzur bulabileceği, şehrin stresinden, sıcağından, neminden kaçıp gelip serin havada güzel zaman geçirebileceği bir yer." ifadesini kullandı.

        Ziyaretçilerden Mustafa Kösem ise 4 gün sürecek Karadeniz turu kapsamında Limni Gölü Tabiat Parkı'nı ziyaret ettiklerini belirtti.

        İki mevsimi aynı anda yaşadıklarını aktaran Kösem, "Biz durmadan fotoğraf çekiyoruz. Çok etkileyici gerçekten, 'Türkiye dört mevsim' denilen sözü burada yaşıyoruz." diye konuştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        "ABD İran'a müzakereler için 5 şart öne sürdü"
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Washington savaş hesabı yaparken Tahran zamana oynuyor
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Hangi takım ligden düşecek? İşte o ihtimaller
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Aynur'un hikayesi! Kemiklerini 21 yıl ev ev taşıdılar
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Şampiyon sezonun son maçına çıkıyor!
        Kabine yarın toplanıyor
        Kabine yarın toplanıyor
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Çıkan kavgada 3 kişiyi öldürdü
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Bruce Willis artık çok yorgun
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Fenerbahçe Eyüpspor karşısında!
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Doktorların koyduğu tanıyı ilk kez açıkladı
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Çernobil faciasının ardından hayalet kasabaya dönen Pripyat
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Arnavutköy-Halkalı hattında sona yaklaşıldı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Kahramanmaraş'ta yangın! 1 ölü, 6 yaralı
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        Sevgilisiyle annesini izlemeye gitti
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        "van Dijk'ın G.Saray'a gelmesini çok isterim"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        DSÖ'den Ebola alarmı! "Halk sağlığı acil durumu oluşturuyor"
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        ABD'nin uçak gemisi 11 ay sonra döndü
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        İnşaat demiri otobüse saplandı
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma
        FBI davayı çözemedi: Tarihe geçen uçak kaçırma

        Benzer Haberler

        Gümüşhane'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale geldi
        Gümüşhane'de çıkan yangında bir baraka kullanılmaz hale geldi
        Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu, mahalle sakinleri çözüm bekliyor Y...
        Torul Baraj Gölü'nde çöp adaları oluştu, mahalle sakinleri çözüm bekliyor Y...
        Gümüşhane'deki tarihi Balyemez Konağı müzeye dönüştürülüyor
        Gümüşhane'deki tarihi Balyemez Konağı müzeye dönüştürülüyor
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Gümüşhane'de konuştu:
        İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ofluoğlu, Gümüşhane'de konuştu:
        Gümüşhane'de jandarmadan silah operasyonu
        Gümüşhane'de jandarmadan silah operasyonu
        Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor Gümüşhane-Bayburt Haval...
        Gümüşhane-Bayburt Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor Gümüşhane-Bayburt Haval...