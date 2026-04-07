TSKGV savunma sanayisinde önemli rol üstleniyor

SİNAN UÇAR - Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Genel Müdür Yardımcısı Erhan Sipahioğlu, vakfın sahip olduğu şirketlerle tamamen yerli ve milli üretim için çalıştığını söyledi.



Vakfın tanıtımı amacıyla düzenlenen program için Gümüşhane'ye gelen Sipahioğlu, AA muhabirine, illerde çeşitli ziyaretlerde bulunarak vakfın önemi hakkında farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirtti.



Türkiye Cumhuriyeti'nin bulunduğu konumu herkesin gözünün önüne getirmesi gerektiğini vurgulayan Sipahioğlu, "Türkiye'nin hem kuzeyinde hem güneyinde hem de doğusunda ciddi savaşlar yaşanmaktadır. Bu coğrafya, küresel güçlerin birbirlerine üstünlük sağladığı coğrafya haline geldi. Gücü yeten yetene bir mücadele söz konusu. Türkiye bu mücadelenin tam merkezinde yer almaktadır." diye konuştu.



Sipahioğlu, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü koruması için güçlü bir orduya sahip olması gerektiğinin altını çizerek, güçlü bir orduya sahip olanların bu coğrafyada huzur içinde yaşamaya devam edeceğine işaret etti.



Güçlü ordunun önemini vurgulayan Sipahioğlu, şu değerlendirmede bulundu:



"Peki, güçlü bir orduyu nasıl sağlayacağız? Bu da ancak ordunun sahip olduğu silah ve teçhizatın yanı sıra yazılımların milli ve yerli olmasıyla mümkündür. Böylece güçlü bir orduya sahip olabilirsiniz. Bu noktada TSKGV, sahip olduğu şirketlerle birlikte tamamen yerli ve milli üretim için çalışan bir vakıftır."



- "Gelin, Türk bayrağına hep birlikte rüzgar olalım"



Sipahioğlu, savunma sanayisine bağış yapmak isteyen vatandaşlar için TSKGV'nin bir kapı olduğunu belirterek, şöyle devam etti:



"Vakfın şirketleri, elektronik alanında ASELSAN, füze ve roket teknolojilerinde ROKETSAN, havacılık alanında TUSAŞ, yazılım ve simülasyon alanında HAVELSAN, enerji alanında ASPİLSAN ve jeneratör üretiminde ilgili tesislerle ülkemize hizmet etmektedir. Bu şirketlerin birinci önceliği, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamaktır. Bu sağlandıktan sonra ikinci öncelik olarak dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçları karşılanmaktadır."



Sipahioğlu, ASELSAN'ın 1975'te 4 mühendisle kurulduğunu belirterek, "Bugün ise yaklaşık 13 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Bu büyüme, Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişimini açıkça göstermektedir. Burada çalışan gençler bu ülkenin evlatları." diye konuştu.



Milli ve yerli üretimler sayesinde istihdamın da arttığını belirten Sipahioğlu, üretilen ürünlerle yaşanması muhtemel döviz kaybının da önüne geçildiğini dile getirdi.



Erhan Sipahioğlu, vatandaşlara yönelik "Güçlü bir ordu istiyorsanız, bunun adresi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'dır. Siz de bu sürece katkı sağlayabilirsiniz. Gelin, Türk bayrağına hep birlikte rüzgar olalım. Bu ülkeyi birlikte daha güçlü yarınlara taşıyalım." diye çağrıda bulundu.

