Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Hakkari dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Hakkari'de havaların ısınmasıyla açan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2026 - 13:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari dağlarında açan ters laleler ilgi odağı oldu

        Hakkari'de havaların ısınmasıyla açan ters laleler, doğaseverlerin ilgisini çekiyor.

        Zorlu geçen kış mevsiminin ardından doğanın canlanmasıyla yeşilin tonlarına bürünen Hakkari'nin dağlık alanları, bazı bölgelerde açmaya başlayan ters lalelerle farklı güzelliğe büründü.

        Merkeze bağlı Üzümcü köyünün yakınındaki Şivişk Vadisi'nde de halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleler açtı.

        Kırmızı ve turuncu renkleriyle doğayı süsleyen ters laleler, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgi odağı oldu.

        Vadiyi gezen doğaseverlerden Esat Kılınç, ters lalelerin bölgede haziran ayında bile canlılığını koruduğunu söyledi.

        Karın yeni eridiği noktalarda yaklaşık 20 gün daha ters lalelerin görülebileceğini belirten Kılınç, bulundukları alanda bazı ters lalelerin diğerleriyle farklılık gösterdiğini, bazılarının daha çok çiçeğe sahip olduğunu ifade etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        8 kişinin öldüğü kazada yürek yakan trajedi!
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Toyota 23 yıl sonra tahtını kaybetti
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        Ercan ölü bulunmuştu... Sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        Google’dan sivrisinek ordusu!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        4 cana sebep olan sürücü hakkında iddianame! 3 kat hız detayı!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        Beşiktaş'ta ilk aday Italiano!
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        "Babamla ilişkinizi öğrendiğimde..."
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        A Milli Takım, Kuzey Makedonya karşısında!
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        ABD - Çin çip savaşında yeni cephe
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        Tokluk hissi yok! 5 yaşında 90 kiloydu
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İlk çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Arsenal'in final kabusu!
        Arsenal'in final kabusu!
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        ABD İran'a, İran Kuveyt'e saldırdı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Netanyahu'dan Beyrut'a saldırı talimatı
        Gayrimenkulde bayram molası
        Gayrimenkulde bayram molası
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        İzmir'de Buca Belediyesi'ne operasyon
        Evlendiler
        Evlendiler
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        Dünyanın en iyi gastronomi rotaları belli oldu
        İstanbul konserine tepki yağdı
        İstanbul konserine tepki yağdı

        Benzer Haberler

        Kına gecesinde 2 aile arasında kavga; 8 yaralı
        Kına gecesinde 2 aile arasında kavga; 8 yaralı
        Hakkari'de anne ayı ve yavruları görüntülendi
        Hakkari'de anne ayı ve yavruları görüntülendi
        Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi
        Hakkari'de koca engerek yılanı görüntülendi
        Çukurca'da düğünde taşlı sopalı taşlı kavga: 8 yaralı
        Çukurca'da düğünde taşlı sopalı taşlı kavga: 8 yaralı
        Hakkari'de 2 bin 700 rakımda ters laleler görüntülendi
        Hakkari'de 2 bin 700 rakımda ters laleler görüntülendi
        Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi
        Hakkari'de AK Parti İl Başkanlığınca bayramlaşma programı düzenlendi