Hakkari Zapspor, konuk ettiği Şırnak Petrol Spor ile berabere kaldı

Türkiye Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Hakkari Zapspor, konuk ettiği Şırnak Petrolspor ile 0-0 berabere kaldı.



Hakkari Zapspor, ligin 22. haftasında Şırnak Petrolspor'u konuk etti.



Merzan Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 sona erdi.





Beraberlik sonucunda Hakkari Zapspor 43 puanla ikinci sırada, Şırnak Petrolspor ise 42 puanla üçüncü sırada yer aldı.



Müsabakayı AK Parti Hakkari İl Başkanı Zeydin Kaya, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, Zapspor Kulüp Başkanı Ayhan Tunç ve taraftalar izledi.







