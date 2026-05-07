Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde görevli psikoloğu bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Hakkari'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nde görevli psikoloğa bıçakla saldırarak yaralayan zanlı tutuklandı. Dün, Gazi Mahallesi'ndeki kurum binasına giderek psikolog Y.D'yi yaralayan ve olaydan sonra gözaltına alınan Ş.K'nin il emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Y.D'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

