Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 13:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

        Hakkari'de AK Parti İl Yürütme Kurulu Toplantısı düzenlendi.

        Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda konuşan AK Parti İl Başkanı Zeydin Kaya, teşkilat çalışmalarında bölgede ilk sıralarda yer aldıklarını söyledi.

        Heyelan nedeniyle kapanan Van-Hakkari kara yolundaki çalışmalara ilişkin bilgi veren Kaya, kentte son 41 yılın en fazla kar yağışının gerçekleştiğini, bu nedenle birçok bölgedeki yollarda hasar oluştuğunu anlattı.


        Kaya, Van-Hakkari kara yolunda ulaşımın daha rahat sağlanması amacıyla yapımına başlanan ikinci panel köprüde de sona gelindiğini ifade etti.

        Hakkari-Van kara yolunun bazı kısımlarında da çalışma yürütüldüğünü dile getiren Kaya, şunları kaydetti:

        "Bütün vatandaşlarımızın özelikle talebi alternatif yoldur. 2023 yılında AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda Sayın Cumhurbaşkanımıza arz etmiştik. Talimatı üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın ekipleri bölgeye baktılar, inceleme yaptılar. İlk etapta Hakkari, Durankaya, Geçitli, Pınarca, Tüzek, Sıcaksu, Yalınca ve Gürpınar'dan geçecek güzergah 2024 yılında kara yolu ağına bağlanmıştır. Bu sene bu güzergahı da sağlam hale getirip, asfaltını dökmek sureti ile bir afet anında kullanılma hazırlayacağız."

        İl Koordinatörü Bahattin Yıldız da AK Parti teşkilatları olarak bugüne kadar kente yapılacak hizmetler için gece gündüz mücadele verdiklerini belirtti.

        AK Parti teşkilatlarının istişare kültürüyle hareket eden büyük bir dava hareketi olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bizim anlayışımızda meseleler kişilere bağlı değildir, hizmete bağlıdır. Meselemiz makam değildir, sorumluluklarımızdır. Meselemiz bireysel hesaplarımız değildir, milletimize ve memleketimize hizmet etme iradesidir. Hakkari teşkilatlarımız sağ olsun il başkanımızın öncülüğünde bugüne kadar zor şartlar altında çok önemli çalışmalar ortaya koymuştur. Gençliğe ulaşmak, kadınlarımızla daha güçlü bir bağ kurmak, üyelik çalışmalarımızı büyütmek, mahalle ve köy teşkilatlarımızı güçlendirmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

        Gündemlerinde hiçbir zaman kavga ve polemiğin olmadığını ifade eden Yıldız, "Derdimiz Hakkari'dir. İl başkanımız görevine başladığı günden bu yana Hakkari'miz için her platformda sorunları bizzat Sayın Cumhurbaşkanımıza iletmek adına elinden gelen tüm gayreti gösteriyor. Hakkari ile ilgili projesi, düşüncesi olan her platformda gelip iletir, konuşur. Bizler de bunlara destek oluruz." dedi.

        Toplantıya AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Güneş Hayva ve teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        WP gizli rapora ulaştı: İran Savaşı sürerken Çin avantaj elde etti
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Tepebaşı Belediyesine operasyon: 20 gözaltı
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Osman 14 yıl önce 16 yaşında kayboldu! Anne ve komşu tutuklandı!
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Havacılık tarihine geçen en sıra dışı uçak kazaları
        Büyük Londra Sisi
        Büyük Londra Sisi
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Camide kalp krizi geçirdi, imam hayatını kurtardı!
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        Selma 2 çocuk annesiydi... 58 bıçak darbesi 'Canavarca his oluşturmaz'
        "Bunların konuşulması ayıp"
        "Bunların konuşulması ayıp"
        85 yılın en düşük seviyesinde
        85 yılın en düşük seviyesinde
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        Kar maskeleriyle yağma cinayetinde iddianame!
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        "Dedem tarafından tehdit edildim"
        Lemina'ya yeni sözleşme!
        Lemina'ya yeni sözleşme!

        Benzer Haberler

        Şemdinli'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı
        Şemdinli'de minibüs yoldan çıktı: 3 yaralı
        Hakkari'de 'Şehit ve Gaziler Platformu' kuruldu
        Hakkari'de 'Şehit ve Gaziler Platformu' kuruldu
        Hakkari'de 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkari'de 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkâri'de 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Hakkâri'de 27 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Yüksekova'da depreme dayanıksız yapılar bir bir yıkılıyor
        Yüksekova'da depreme dayanıksız yapılar bir bir yıkılıyor
        Hakkari ve Van'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına...
        Hakkari ve Van'da düzenlenen "tefecilik" operasyonunda 14 şüpheli gözaltına...