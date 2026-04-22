        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Hakkari'de heyelan nedeniyle hasar gören haberleşme hattı yeni alana taşındı

        Hakkari-Van kara yolunun kenarından geçen ve heyelan nedeniyle zarar gören Türk Telekom İl Müdürlüğünün haberleşme hattı, yeni alana taşındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Kent merkezine bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu kenarından geçen hat da zarar gördü.

        Bunun üzerine çalışma başlatarak ilk günlerde hattı onaran Türk Telekom İl Müdürlüğü ekipleri, toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle Yenköprü mevkisinden söz konusu bölgeye kadar olan 6 kilometrelik hat için yeni güzergah belirledi.

        Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttükleri çalışmayla heyelanın karşı tarafında alternatif yolun yapıldığı güzergahtan yeni hat çekti.

        Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, kentte iletişim ve haberleşme hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

