Hakkari'de heyelan nedeniyle hasar gören haberleşme hattı yeni alana taşındı

Hakkari-Van kara yolunun kenarından geçen ve heyelan nedeniyle zarar gören Türk Telekom İl Müdürlüğünün haberleşme hattı, yeni alana taşındı.



Kent merkezine bağlı Akçalı köyü mevkisinde 13 Nisan'da meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu kenarından geçen hat da zarar gördü.



Bunun üzerine çalışma başlatarak ilk günlerde hattı onaran Türk Telekom İl Müdürlüğü ekipleri, toprak kaymasının devam etmesi nedeniyle Yenköprü mevkisinden söz konusu bölgeye kadar olan 6 kilometrelik hat için yeni güzergah belirledi.



Ekipler, olumsuz hava koşullarına rağmen yürüttükleri çalışmayla heyelanın karşı tarafında alternatif yolun yapıldığı güzergahtan yeni hat çekti.



Türk Telekom İl Müdürü Adem Çatal, kentte iletişim ve haberleşme hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiğini belirtti.



