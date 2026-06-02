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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari Valisi Taşyapan'a ziyaret

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2026 - 21:35 Güncelleme:
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        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tokel'den Hakkari Valisi Taşyapan'a ziyaret

        Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Taşyapan'ı makamında ziyaret etti.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Orgeneral Tokel, Valilik şeref defterini imzaladıktan sonra Taşyapan ile görüştü.

        Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar ve çeşitli konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

        Taşyapan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tokel ve beraberindekilere teşekkür etti.

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