Emekli öğretmen bisikletle 80 ili gezdi

SAYİM HARMANCI - İzmir'in Kınık ilçesinde oturan 68 yaşındaki emekli sınıf öğretmeni Mesut Dinçer, 15 yıl önce bisikletiyle başladığı turlar kapsamında pedal çevirerek 80 şehri gezdi.



Kınık'ta yaklaşık 20 yıl önce iki çocuğuna aldığı bisikletlerle pedal çevirmeye başlayan Dinçer, okuldaki mesaisinin ardından fırsat buldukça çevredeki ilçe ve köyleri dolaştı.



Yaklaşık 5 yıl boyunca kısa mesafelerde bisiklet süren Dinçer, zamanla daha dirençli hale geldikten sonra uzun turlar düzenlemeye başladı.



Meslek hayatının son yıllarında uzun mesafe gezilere çıkan ve bu kapsamda birçok ili gezen Dinçer, 10 yıl önce emekli olduktan sonra da bu tutkusundan vazgeçmedi.



Her yıl belirlediği farklı rotalarda pedal çeviren Dinçer, İstanbul dışındaki tüm şehirleri gezerek hem Anadolu insanını hem de farklı kültürleri tanıma fırsatı buldu.



İzmir'den 29 Nisan'da yola çıkan Dinçer, yaklaşık 2 bin 400 kilometre pedal çevirerek Şırnak üzerinden Hakkari'ye geldi.



Zap Vadisi'nden geçen Hakkari-Van kara yolunda bisikletiyle ilerleyen Dinçer, bu turunu tamamladıktan sonra Balkan ülkelerini gezmeyi hedefliyor.



- "33 gündür yoldayım"





Dinçer, AA muhabirine, 15 yılı aşkın süredir bisikletiyle uzun turlara çıktığını, bu kapsamda 80 ili dolaştığını söyledi.



Sadece İstanbul'a gitmediğini, diğer illeri dolaştığını belirten Dinçer, "Hiç araç kullanmadan gidip dönüyorum. Bisiklete binmeyi çok seviyorum. Bölgenin insanı çok sıcakkanlı, çok yardımsever. Çok memnun kaldım. Buraya bir daha gelmeyi düşünmüyordum ama bu ilgi karşısında bir tur daha yapabilirim. Bisikletle tanışmam 20 yıl önce başladı. Önce iki kızıma bisiklet aldım. Onlar ortaokula başlayınca çok kullanamadı. Ben bisikletle çevre köylere, ilçelere gitmeye başladım. Daha sonra günlük 100 kilometre pedal çevirdiğim yollara gittim." diye konuştu.



Bisiklet sürmekten keyif aldığını anlatan Dinçer, şunları kaydetti:



"80 ili dolaştım. Bu kolay bir şey değil. Çok sağlıklıyım, hiçbir rahatsızlığım yok. Yorulsam da akşam uyuyunca dinleniyorum. Sabah yine devam ediyorum. Bu turuma 29 Nisan'da İzmir'in Selçuk ilçesinden başladım. Kuşadası, Milas, Bodrum'a gittim, oradan feribotla Datça'ya geçtim. Fethiye, Kaş, Antalya, Mersin, Adana, Hatay ve Kilis'e uğradım. Ondan sonra Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak'a geldim. Van'dan sonra dönüş yapacağım. Van Gölü etrafında dolaşıp Muş'a gideceğim. Sivas üzerinden batıya doğru dönüş yapacağım. 33 gündür yoldayım."



Havanın serin olmasının kendisi açısından iyi olduğunu ifade eden Dinçer, bayramda Şanlıurfa'daki bir köye misafir olduğunu, yöre insanının misafirperverliğinden büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.



- "Bu turun tamamlanması 2 ayı bulur"



Dinçer, gelecek sene Türkiye turunu farklı rotalarda sürdürmeyi hedeflediğini dile getirerek, şunları söyledi:



"Sonrasında Balkan turu yapmayı düşünüyorum. Bu turun tamamlanması 2 ayı bulur. Geri dönüş daha kolay, daha hızlı olur. Gördüğüm yerleri sosyal medya üzerinden başkalarına da tanıtıyorum. Görülecek tarihi ve turistik yerlerin hepsini gördüm diyebilirim. Bisiklet sürmek sağlık açısından çok iyi. Dağlık, rampalı yollarda günlük 65 kilometre yol gidebildim ama bazen 15-20 kilometre yürümem gereken yerler de oldu. Çok rampalı olmayan yollarda 100 kilometreyi geçiyorum. İstanbul'a özel bir tur yapmak gerekiyor. Orada bisikletle gezmek biraz zor. Bisikleti bir yerde bırakıp tarihi ve turistik yerleri gezmem gerekiyor. Memleketin doğası da insanları da çok iyi."

