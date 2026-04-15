        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta Siverek'teki okula saldırı protesto edildi

        Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta eğitim sendikalarının üyeleri, Şanlıurfa'da okula silahla giren eski öğrencinin rastgele ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı saldırıyı protesto etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 16:03 Güncelleme:
        Van Valiliği önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri, saldırıyı kınadı.


        Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Uca, yaptığı açıklamada, olayın eğitim camiasını derinden üzdüğü söyledi.

        Şiddetin toplumda yaygınlaşmaması gerektiğini belirten Uca, "ABD gibi ülkelerde sıklıkla görülen silahlı okul baskının bir benzerinin ülkemizde gerçekleşmesi, bugüne kadar yaşananlar sebebiyle görevleri başında can güvenliği endişesi taşıyan eğitim çalışanlarını daha büyük bir endişeye sevk etmektedir." dedi.

        - Hakkari

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesinde bir araya Eğitim-Bir-Sen üyeleri, okula yönelik saldırıya tepki gösterdi.

        Sendikanın şube başkanı Nihat Gür, yaptığı açıklamada, eğitim kurumlarının şiddet olaylarının yaşandığı alanlara dönüşmemesi gerektiğini ifade etti.

        Olayın üzüntü verici olduğunu dile getiren Gür, "Öğretmenin itibarsızlaşması toplumsal değerlerin çöküş alametidir. Bu topraklarda bin yıldır var olan 'Bir harf öğretene 40 yıl hizmet etmek gerekir' anlayışı terk edildi. Eğitimciler, her türlü mecra kullanılarak yıpratılan, şikayet edilen, darp edilen insanlara dönüştürüldü." diye konuştu.

        - Muş

        Atatürk Çocuk Parkı önünde bir araya gelen Eğitim-Bir-Sen üyeleri basın açıklaması yaptı.

        Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mahir Barışan, yaptığı açıklamada, kitlesel eylem kararı aldıklarını ifade etti.

        Barışan, "Siverek'te eski bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen saldırı, bir kez daha göstermiştir ki okullarımızda eğitimcilerimize ve öğrencilerimize yönelen şiddet artık münferit değil, yaygın bir toplumsal sorundur. Bu durum, toplumsal çürümeyi açıkça gözler önüne sermektedir." şeklinde konuştu.

        - Bitlis

        Tatvan Kaymakamlığı binası önünde toplanan Türk Eğitim-Sen üyeleri saldırıyı kınadı.

        Türk Eğitim-Sen İl Şube Başkanı Nedim Emektaroğlu, yaptığı açıklamada, "16 vatandaşımızın yaralanmış olması hepimizi derinden sarsmıştır. Bu saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Yaralanan eğitimcilerimize, öğrencilerimize, polisimize acil şifalar diliyor, ailelerine ve tüm eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932’de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
        O hastalar için son gelişmeler!

        Benzer Haberler

        Esendere Sınır Kapısı'nda "güvenli geçiş" mesaisi sürüyor
        Esendere Sınır Kapısı'nda "güvenli geçiş" mesaisi sürüyor
        Karla kaplı tarlaya yonca ekti
        Karla kaplı tarlaya yonca ekti
        Yüksekova'da "septal perforasyon" ameliyatı yapıldı
        Yüksekova'da "septal perforasyon" ameliyatı yapıldı
        Hakkari'de sağlıkta bir başarı hikâyesi
        Hakkari'de sağlıkta bir başarı hikâyesi
        "Hakkari'nin matematik dehaları" uluslararası yarışmada şampiyonluk hedefli...
        "Hakkari'nin matematik dehaları" uluslararası yarışmada şampiyonluk hedefli...
        Hakkari-Van yolunda tır devrildi
        Hakkari-Van yolunda tır devrildi