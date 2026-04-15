        Haberler Yerel Haberler Hakkari Haberleri Yüksekova'da "septal perforasyon" ameliyatı yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 11:51 Güncelleme:
        Hastanenin Kulak Burun Boğazı Uzmanı Op. Dr. Umut Can Musaoğlu, hastanede ilk kez yapılan ameliyatla hastanın sağlığına kavuştuğunu söyledi.


        Hastanın daha önce geçirdiği ameliyata bağlı olarak burnunda çeşitli şikayetlerin ortaya çıktığını belirten Musaoğlu, şunları kaydetti:


        "Yüksekova Devlet Hastanesi olarak bu ameliyatı ekip halinde ilk kez başarıyla gerçekleştirdik. Bu operasyon, bölgemizde Hakkari ve Yüksekova'da yapılan ilk uygulama olma özelliği taşıyor. Hastanemizde bu tür ameliyatların yapılabilmesi için gerekli teknik altyapı ve ekipman bulunuyor. İlerleyen süreçte benzer şikayetleri olan hastalarımıza da aynı şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hakkari haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hakkari Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

