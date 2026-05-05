Yüksekova'da evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evin duvarına çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.



Esenyurt Mahallesinde henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 34 NVU 193 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak evin duvarına çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki bir kişi ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Çarpmanın şiddetiyle evde hasar oluştu, çarpma sırasında oda kalan bir kişinin de yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

