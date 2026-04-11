AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Şen Hatay'da "İhtisas Akademi" programında konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Mustafa Şen, "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılıdır ve yüzyılın da gençliği TÜGVA'dır." dedi.



Şen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda TÜGVA İl Temsilciliği ve üniversite işbirliğiyle düzenlenen "İhtisas Akademi" programına katıldı.



Programda konuşan Şen, gençlerin küçük yaşlardan itibaren büyük hedeflerle yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek, geçmişte birçok gencin bu anlayışla yetiştiğini ve bugün önemli görevlerde bulunduğunu söyledi.



Şen, gençlerin yalnızca geleceğin değil, aynı zamanda bugünün de aktörleri olduğunu ifade ederek, tüm kurumların gençlik çalışmalarına destek vermesi gerektiğini belirtti.



Gençlerin siyasetten akademiye kadar her alanda aktif rol üstlenmesinin önemine vurgu yapan Şen, "Türkiye Yüzyılı gençliğin yüzyılıdır ve yüzyılın da gençliği TÜGVA'dır. Gençlik hem bugünümüz hem geleceğimizdir. Sizler bugünümüzle yarınımızsınız. Dolayısıyla bugün sözde de kararda da hükümde de olacaksınız, olmalısınız. TÜGVA bunun için var." dedi.



Şen, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı.



Programa Hatay Valisi Mustafa Masatlı, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, AK Parti Hatay İl Başkanı Mehmet Erdoğan ve diğer ilgililerle çok sayıda öğrenci katıldı.

