        Şehit polis memuru Burhan Mercan'ın adı Hatay'daki kütüphanede yaşatılacak

        Diyarbakır'da 9 yıl önce terör saldırısında şehit olan polis memuru Burhan Mercan'ın adı, memleketi Hatay'da yenilenen ilkokulun kütüphanesine verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:01 Güncelleme:
        İskenderun ilçesinde görev yapan polis memuru Hüseyin İnce, kaleme aldığı şiir kitabının satışından elde ettiği gelirle Bekbele Fatih İlkokulu'nun kütüphanesini yeniletti.

        Kitapla donatılan kütüphaneye, şehit polis memuru Burhan Mercan'ın adı verildi.

        Kütüphanenin açılışında Kuran-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

        Törene, şehidin babası Tahsin, annesi Emine ve eşi Fatma Mercan'ın yanı sıra İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder ve İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        WSJ: İran ile ABD arasında diplomasi kapısı hala açık
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Deniz ablukası nedir ve Hürmüz Boğazı'nda nasıl işleyebilir?
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Trump'tan Papa'ya tepki
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Orban'ın mağlubiyeti Avrupa için neden dönüm noktası?
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        Evine giderken boğazından bıçaklanıp öldürüldü
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        13 - 19 Nisan haftalık burç yorumları
        YouTube internet trafiğini domine etti
        YouTube internet trafiğini domine etti
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        O anlar kamerada... İnşaat demirleri Otomobile 'ok' gibi saplandı!
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Penaltı ve ofsayt var mı?
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Sakarya'da korkutan görüntü! Sebebi kıyı erozyonu!
        Babasının izinde
        Babasının izinde
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        Galatasaray, Osimhen'siz yine puan kaybetti!
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        81 il ‘insan’ olsaydı nasıl görünürdü?
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        "Buruk'un başı çok ağrıyacak!"
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        Neden her akşam aynı yemeği yiyemiyoruz?
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        “Pişmanım” diyene ceza yok
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        'Altına Hücum Dönemi' başladı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        Ünlü oyuncu altın madalya kazandı
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!
        İstanbul'da sevgili çift kâbusu yaşadı! Otomobili gasp ettiler!

        Benzer Haberler

        Hatay'da düzenlenen panelde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çek...
        Hatay'da düzenlenen panelde Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çek...
        Dörtyol'da ilkokul öğrencileri sinemayla tanıştı
        Dörtyol'da ilkokul öğrencileri sinemayla tanıştı
        Kırıkhan'da kamyon yangını
        Kırıkhan'da kamyon yangını
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi
        Hatay'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği tır devrildi
        İskenderun'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        İskenderun'da 2 yıl hapis cezasıyla aranan şahıs yakalandı
        Hatay'da aranan 9 şahıs yakalandı
        Hatay'da aranan 9 şahıs yakalandı