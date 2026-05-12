Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu:

        Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu:

        Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sadece binaları değil yaşamı da yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şehirleri inşa ederken sosyal donatılar, parklar, yaya ve araç trafik sirkülasyonları ile altyapıları düşünerek, özellikle yatay mimari anlayışıyla şehirleri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 13:15 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu:

        Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sadece binaları değil yaşamı da yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şehirleri inşa ederken sosyal donatılar, parklar, yaya ve araç trafik sirkülasyonları ile altyapıları düşünerek, özellikle yatay mimari anlayışıyla şehirleri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik." dedi.

        Yılmaz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda devam eden "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilk etapta barınma sorununu çözmeye çalıştıklarını söyledi.

        Afetten etkilenen illerde hem geçici hem de kalıcı yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu, dünyada örneği görülmemiş bir yeniden inşa süreci. Burada devlet ve millet dayanışmasını hep beraber görüyoruz. Bunu, başka bir devletin yapmaya niyet bile edemeyeceği büyüklük olarak da tanımlamakta fayda var." diye konuştu.

        Yılmaz, deprem bölgesinin seferberlik ruhu içerisinde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.

        Depremlerden etkilenen 5 ilde 85 bin 147 bağımsız bölümün inşasını tamamladıklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

        "Bu süreçte amacımız sadece bina yapmak değil yaşamı da yeniden inşa etmekti. Şehirleri inşa ederken sosyal donatılar, parklar, yaya ve araç trafik sirkülasyonları ile altyapıları düşünerek, özellikle yatay mimari anlayışıyla şehirleri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik."

        Yılmaz, şehirlerin sadece bugününü değil gelecek yüzyıl ihtiyaçlarını da dikkate alarak planlamalar yaptıklarını kaydetti.


        - "TOKİ ve Emlak Konut'un binaları rol model"

        Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da deprem bölgesinde yaptıkları konutların 6 Şubat'ta yıkılmadığını söyledi.

        TOKİ konutlarının yapımında kullanılan "deprem perdesinin" önemine dikkati çeken Sungur, "TOKİ ve Emlak Konut olarak inşa ettiğimiz bu binalar, rol model olarak mühendislik camiasının önüne çıkmış durumda." dedi.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in de konuştuğu programda, uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.

        Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İSTE işbirliğinde düzenlenen panel ve çalıştay yarın sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump'tan Çin çıkarması
        Trump'tan Çin çıkarması
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Komşusunu öldürüp canına kıydı
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?

        Benzer Haberler

        Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı
        Hatay'da doktoru darbeden hasta yakını gözaltına alındı
        Hatay'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı
        Hatay'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Hatay'da tırla çarpışan traktörün sürücüsü yaralandı
        Otomobilde mahsur kalan evladına kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu
        Otomobilde mahsur kalan evladına kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu
        Başkan Öntürk, Reyhanlı'daki otogar projesini inceledi
        Başkan Öntürk, Reyhanlı'daki otogar projesini inceledi
        Üniversiteliler geçen yıl yangına müdahale ettikleri ormanda bu kez fidan d...
        Üniversiteliler geçen yıl yangına müdahale ettikleri ormanda bu kez fidan d...