Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yılmaz, Hatay'da afet yönetimi konulu programda konuştu:

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Yasir Yılmaz, 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından sadece binaları değil yaşamı da yeniden inşa etmeyi amaçladıklarını belirterek, "Şehirleri inşa ederken sosyal donatılar, parklar, yaya ve araç trafik sirkülasyonları ile altyapıları düşünerek, özellikle yatay mimari anlayışıyla şehirleri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik." dedi.



Yılmaz, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (HMKÜ) Atatürk Konferans Salonu'nda devam eden "Krizden Kalkınmaya: Afet Yönetiminde Hatay Modeli ve Gelecek Stratejileri Panel ve Çalıştayı"nın ikinci gününde yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ilk etapta barınma sorununu çözmeye çalıştıklarını söyledi.



Afetten etkilenen illerde hem geçici hem de kalıcı yaşam alanları oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, "Bu, dünyada örneği görülmemiş bir yeniden inşa süreci. Burada devlet ve millet dayanışmasını hep beraber görüyoruz. Bunu, başka bir devletin yapmaya niyet bile edemeyeceği büyüklük olarak da tanımlamakta fayda var." diye konuştu.



Yılmaz, deprem bölgesinin seferberlik ruhu içerisinde yeniden ayağa kaldırıldığını vurguladı.



Depremlerden etkilenen 5 ilde 85 bin 147 bağımsız bölümün inşasını tamamladıklarını belirten Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:



"Bu süreçte amacımız sadece bina yapmak değil yaşamı da yeniden inşa etmekti. Şehirleri inşa ederken sosyal donatılar, parklar, yaya ve araç trafik sirkülasyonları ile altyapıları düşünerek, özellikle yatay mimari anlayışıyla şehirleri yeniden ayağa kaldırmaya gayret ettik."



Yılmaz, şehirlerin sadece bugününü değil gelecek yüzyıl ihtiyaçlarını da dikkate alarak planlamalar yaptıklarını kaydetti.





- "TOKİ ve Emlak Konut'un binaları rol model"



Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Mustafa Levent Sungur da deprem bölgesinde yaptıkları konutların 6 Şubat'ta yıkılmadığını söyledi.



TOKİ konutlarının yapımında kullanılan "deprem perdesinin" önemine dikkati çeken Sungur, "TOKİ ve Emlak Konut olarak inşa ettiğimiz bu binalar, rol model olarak mühendislik camiasının önüne çıkmış durumda." dedi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral ile Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, HMKÜ Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren'in de konuştuğu programda, uzmanlar çeşitli sunumlar yaptı.



Valilik koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi, HMKÜ ve İSTE işbirliğinde düzenlenen panel ve çalıştay yarın sona erecek.

