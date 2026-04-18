Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat:SarısekiFuat Tosyalı
Hakemler: İlker Yasin Avcı, Haydar Avcı, Burak Sami Şad
Atakaş Hatayspor: Emir Dadük, Muhammed Gönülaçar, Hakan Çinemre, Ünal Emre Durmuşhan (Dk. 87 Yılmaz Cin), Seyit Gazanfer, Cenk Doğan, Yunus Azrak (Dk. 75 Deniz Aksoy), Sharif Osman, Ensar Arslan (Dk. 66 Danjuma), Ating (Dk. 75 Ali Yıldız), Yiğit Ali Buz (Dk. 66 Melih Şen)
Sakaryaspor: Mehmet Ataberk Dadakdeniz, Zwolinski (Dk. 72 Haydar Karataş), Emre Demir (Dk. 88 Yunus Emre Tekerci), Kerem Şen, Alaaddin Okumuş, Alparslan Demir (Dk. 46 Eren Erdoğan), Arif Kocaman, Selim Kütük (Dk. 46 Fofana), Burak Bekaroğlu, Melih Bostan (Dk. 82 Erdem Dağlı), Engin Poyraz Efe Yıldırım
Goller: Dk. 11 Melih Bostan (Sakaryaspor), Dk. 57 Hakan Çinemre (Atakaş Hatayspor)
Sarı kart: Dk. 36 Alparslan Demir, Dk. 55 Kerem Şen (Sakaryaspor)
