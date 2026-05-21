Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri GÜNCELLEME 4 - Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta kayıp 2 kişi aranıyor

        GÜNCELLEME 4 - Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta kayıp 2 kişi aranıyor

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2026 - 16:58 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 4 - Hatay'da 3 kişinin öldüğü sağanakta kayıp 2 kişi aranıyor

        Hatay'da 3 kişinin yaşamını yitirdiği sağanakta sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

        Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak nedeniyle Defne-Samandağ çevre yolu Subaşı Üst Geçidi yakınlarında yolda çökme meydana geldi.

        Bu sırada seyir halindeki Nedim Harbalioğlu idaresindeki 31 FH 207 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yolun kenarındaki dere yatağına düştü.

        Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, araçta sıkışan sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Merkez Antakya ilçesinde Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan bir evin yola doğru çökmesi sonucu 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

        - İstinat duvarı çöktü, 5 araç hasar gördü

        Antakya ilçesi Bağrıyanık Mahallesi'nde ise sağanak nedeniyle bir yolun istinat duvarının çökmesi sonucu 5 araçta hasar gördü.

        Öte yandan ilçede, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, evlerinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı.

        Antakya-Samandağ çevre yolu üzerindeki Karaçay Köprüsü'nün bir bölümünde çökme meydana geldi. Bölgede trafik tek yönlü sağlanıyor.

        Samandağ ilçesinde de sağanak nedeniyle bazı araçlar Çevlik Sahili'ne sürüklendi.

        - Kayıp 2 arkadaş aranıyor

        Sağanakta sele kapılarak kaybolan 3 kişiden 62 yaşındaki Şahut Kimyonok'un cansız bedeni Tekebaşı Mahallesi'nde bulundu.

        Sele kapılarak kaybolan ve arkadaş oldukları öğrenilen Deniz Hoşgel (19) ve Musa Paşa'yı (20) arama çalışmaları sürüyor.

        - Vali Mustafa Masatlı'dan açıklama

        Hatay Valisi Mustafa Masatlı da Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkan Yardımcısı Cengiz Gevrek ile sele kapılarak kaybolan 2 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü Samandağ ilçesi Karaçay mevkisinde incelemelerde bulunarak yetkilerden bilgi aldı.

        İncelemelerinin ardından Vali Masatlı, gazetecilere, dün saat 17.00'den sonra ilde normalin üstünde bir yağışın olduğunu söyledi.

        Yağış öncesi Valilik koordinasyonunda ilgili kurumların toplandığını ifade eden Masatlı, şöyle konuştu:

        "Yağışlar 04.00 civarı azaldı, tabii azaldıktan sonra şehrimizin genel durumuyla ilgili tespitlere başladığımızda maalesef 3 can kaybımızın olduğunu tespit ettik. Bu arama kurtarma çalışmaları neticesinde yaklaşık 2 bin 330 personelimiz görev aldı, 883 aracımız yine bu çalışmalarda bulundu. Şu ana kadar da yaklaşık 1400 civarı ihbarımız var. Diğer taraftan bu Karaçay Nehri'nin üzerinde maalesef 2 vatandaşımız da kayıp, şu anda onların aranması için çalışmalara başladık."

        Masatlı, arama çalışmalarının AFAD Başkanlığı koordinasyonunda emniyet, jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin katılımıyla sürdüğünü vurgulayarak, "İz takip köpekleri, dronlar, yani teknolojinin bütün imkanlarını da kullanarak kaybolan 2 vatandaşımızı aramaya başladık. Şu an itibarıyla bulmuş değiliz." diye konuştu.

        Sağanak nedeniyle kentin yollarıyla ve altyapısıyla ilgili bazı sorunların da oluştuğunu ifade eden Masatlı, bütün ekiplerin şu an sahada olduğunu belirtti.

        Masatlı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyerek, kayıp 2 vatandaşın da sağ bulunmasını temenni etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        CHP için mutlak butlan kararı çıktı
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        Adalet Bakanı Gürlek: Herkes sürece saygı duymalı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        CHP MYK olağanüstü toplandı
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        Lütfü Savaş: Türk siyasetine hayırlı olsun
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        CANLI | HT Spor'un konuğu Galatasaray Başkanı Özbek
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        Tartıştığı kişiyi vurdu! Küfürleştiğini öldürdü!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        TFF, yaz transfer dönemi tarihlerini açıkladı!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Otelde silahlı çatışma! Dehşet anlarında 2 kişi öldü!
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        Hatay, yağışın etkisinde kaldı
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        TFF yabancı kuralını resmen açıkladı!
        Kadir İnanır entübe edildi
        Kadir İnanır entübe edildi
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 21 Mayıs 2026'nın haberleri
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        "Allah ondan aldığını buna versin"
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        '2026 güllük gülistanlık görünmüyor'
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Almus Barajı'nda son durum... Yeşilırmak'a dev kayalarla set çekildi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tarih, Türklere dost olmanın da düşman olmanın da sonuçlarıyla doludur
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı
        Dorukhan Büyükışık dosyasında yeni gelişme! 9 ilde 26 kişi gözaltı kararı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
        Hatay'da Asi Nehri taştı, sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü; 3 ölü...
        Hatay'da Asi Nehri taştı, sağanakta köprü ve yollar ile bir ev çöktü; 3 ölü...
        Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda ara...
        Vali Masatlı: "Karaçay Nehri'nin üzerinde 2 vatandaşımız kayıp, şu anda ara...
        Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu
        Araçlarıyla birlikte köprüden düşerek akıntıya kapılan 2 genç kayboldu
        Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Hatay'da devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
        Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü
        Tartıştığı eşini tüfekle öldürdü