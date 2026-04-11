Hatay Basın Cemiyeti Başkanlığına Adem Karagöz seçildi

Hatay Basın Cemiyeti (HBC) 2. Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa Adem Karagöz seçildi.



Mevcut Başkan Hikmet Otuzbir'in aday olmadığı genel kurul Hatay Kültür ve Sanat Çarşı'nda gerçekleştirildi.



Hatay Sivil Toplum Kuruluşları ve Dernekler Federasyonu Başkanı Abdurrahman Taşçıoğlu'nun divan başkalığını yaptığı kongrede divan üyeliklerini gazeteciler Mithat Kalaycıoğlu ve Suna Zeytun üstlendi.



Açık oylama ile yapılan seçimde tek aday Adem Karagöz, başkanlığa seçildi.



Karagöz'ün yönetim kurulunda ise Mehmet Nur, Ali Ceren, Ahmet Bayır, Salim Taş, Tarkan Konur ve Ecevit Cemiloğlu yer aldı.



