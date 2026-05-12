Hatay'da 11 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yasa dışı yollarla yurda giren 11 Suriye uyruklu yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Görentaş Mahallesi'nde gerçekleştirilen dron destekli denetimde bölgede şüpheli kişiler olduğu tespit edildi. Bilgileri incelenen 11 Suriye uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirleyen ekipler, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

