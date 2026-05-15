Hatay'da bıçakçılar Kurban Bayramı mesaisine başladı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde yaklaşan Kurban Bayramı öncesi bıçak bileyicileri ve satıcıları yoğun mesai yapıyor.



Kurban Bayramı için üretilen yeni bıçaklar tezgahlardaki yerini alırken, kurban kesimi için getirilen bıçak ve baltalar ustalar tarafından bileniyor.



Bıçakçı Necati Kamburoğlu, 6 Şubat 2023'teki depremlerde iş yerinin hasar aldığını ve İstanbul Kardeşlik Çarşısı’nda yeniden tezgahının başına geçtiğini söyledi.



İş yerinde yoğunluk yaşandığını belirten Kamburoğlu, "Vatandaşlarımız yavaş yavaş bıçaklarını getirip biletmeye başladı. Bıçak bileme fiyatlarımız 20 liradan başlıyor. Yeni bıçaklarımız ise 50 liradan başlayıp 300 liraya kadar çıkıyor." dedi.



Kamburoğlu, kurban kesiminde sıkıntı yaşanmaması için bıçakların ustalara biletilmesi gerektiğini kaydetti.



