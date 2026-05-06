Hatay'da evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştiren zanlı yakalandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evde iklimlendirme sistemiyle uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gültepe Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenledi. İklimlendirme sistemi kurulduğu tespit edilen adreste 169 gram kubar esrar, 33 kök kenevir ve 88 uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli M.İ'nin işlemleri devam ediyor.

