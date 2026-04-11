Hatay'da Filistin'e destek yürüyüşü düzenlendi
Hatay'ın İskenderun ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki amacıyla yürüyüş düzenlendi.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) Hatay Şubesi tarafından organize edilen yürüyüş, Fatih Camisi önünden başladı.
Türk ve Filistin bayrakları ile dövizler taşıyan grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Kaptan Mehmet Paşa Camisine kadar yürüdü.
AGD Hatay Şubesi Halkla İlişkiler Sorumlusu Halil Kanat ve Prof. Dr. Abdurrahman Ateş burada konuşma yaptı.
Grup, Filistin ile İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarda hayatını kaybedenler için dua etti.
