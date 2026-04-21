Hatay'da hayırseverlerin yaptırdığı kütüphane törenle açıldı

Hatay’ın Belen ilçesindeki Kanuni Sultan Süleyman Ortaokulu'nda hayırseverlerin katkılarıyla oluşturulan kütüphane törenle açıldı. Açılışa, Kaymakam Onur Şan, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Ekiz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu ile okul idarecileri ve öğretmenler katıldı. Hayırseverlerin destekleriyle kurulan kütüphanenin öğrencilerin okuma alışkanlıklarını geliştirmesi ve bilgiye erişimlerini kolaylaştırması hedefleniyor.

