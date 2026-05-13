Hatay'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı
Hatay'ın İskenderun ilçesinde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Buluttepe ve İsmet İnönü Mahallelerinde motosiklet ve otomobilin çalınması ile 2 evden hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüpheliler M.G, A.N.O, E.A. ve A.B. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Çalışmalarda çalınan motosiklet ile otomobil bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.B. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarınca kaydedildi.
