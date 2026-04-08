Hatay'da kamyonun devrilmesi sonucu sürücünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasında

Hatay'ın Defne ilçesinde hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.



H.E. (24) yönetimindeki 31 ATK 04 plakalı hafriyat kamyonu, Antakya-Samandağ kara yolunda, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Hafif yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Bir süre trafiğe kapatılan yol, kamyonun kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tekrar açıldı.



Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kayda alındı.

