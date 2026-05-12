Hatay'da otomobilde kilitli kalan bebeği itfaiye ekibi kurtardı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kapıları kilitlenen otomobilde mahsur kalan 1 yaşındaki bebek, itfaiye ekibinin camı kırmasıyla kurtarıldı. Numune Mahallesi'ndeki İskenderun Devlet Hastanesi'ne giden E.T, 80 LN 100 plakalı otomobilinden indikten sonra kapıların kilitlendiğini fark etti. Anne, kapısını açamadığı aracın bebek koltuğundaki 1 yaşındaki oğlu C.T'nin mahsur kalması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekibi, camını kırdıkları otomobildeki bebeği çıkardı. Oğluna sarılan E.T, ekibe teşekkür etti.

