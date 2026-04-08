Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri Haberleri

        Hatay'da özel gereksinimli öğrenciler "sahte ihbarla" polise sürpriz kutlama yaptı

        Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yapılan sahte kavga ihbarına giden ekiplerin Polis Haftası kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2026 - 14:53 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nazar Boncuğu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi.

        Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde öğrencilerin de karıştığı kavga ihbarı yapıldı.

        İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini Türk bayraklarıyla karşılayan öğrenciler, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.

        Polis ekipleri de motosiklete binmek isteyen öğrencileri gezdirdi.

        Sürpriz etkinlik, okul yönetiminin polis ve öğrencilere yemek ikramıyla son buldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD Başkanı Trump: İran'la yakın çalışıyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ateşkesten memnuniyet duyuyoruz
        Vance'ten İran sürecine hem övgü hem de tehdit
        Axios yazdı: Hamaney ile Trump nasıl ateşkese ulaştı?
        Brent petrol 100 doların altına düştü
        Dubai'de satışları savaş vurdu
        'Sevgilisi dolandırdı' iddiasına yanıt
        Hakan Çakır davasında karar
        Savaşın 40. gününde ateşkes!
        Donnarumma'nın kağıdını nasıl aldığını anlattı!
        Taciz davasının mağduru Tuana’nın öldüğü kazada bilirkişi raporu çıktı
        PFDK sevkleri açıklandı!
        Melek Mosso için adli kontrole itiraz!
        Galatasaray kritik virajda!
        81 ili minyatüre dönüştürdük
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Çocuğunun hem babası hem amcası çıktı!
        Yolun altından çıkarıldı! Cam kaplamayla korunacak
        Son dakikalarda hayat buluyor!
        "Ben daha güzelim"
        Hatay Valisi Masatlı, Türk Polis Teşkilatının 181. kuruluş yıl dönümünü kut...
        Polis Haftası etkinliğinde şarkı ve türkü söyleyen polisler, ünlü sanatçıla...
        Felçli annesini hatalı parklardan dolayı tekerlekli sandalyeyle taşımakta g...
        Defne'de ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Reyhanlı'da evin balkonundan alevler yükseldi
        Silahlı faaliyetlere katılan 4 DEAŞ'lı tutuklandı
