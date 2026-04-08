Hatay'da özel gereksinimli öğrenciler "sahte ihbarla" polise sürpriz kutlama yaptı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde özel gereksinimli öğrenciler tarafından yapılan sahte kavga ihbarına giden ekiplerin Polis Haftası kutlandı.



Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Nazar Boncuğu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğretmen ve öğrencileri, Polis Haftası dolayısıyla ekiplere sürpriz yapmak istedi.



Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okul önünde öğrencilerin de karıştığı kavga ihbarı yapıldı.



İhbar üzerine olay yerine giden polis ekiplerini Türk bayraklarıyla karşılayan öğrenciler, tüm emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladı.



Polis ekipleri de motosiklete binmek isteyen öğrencileri gezdirdi.



Sürpriz etkinlik, okul yönetiminin polis ve öğrencilere yemek ikramıyla son buldu.

