Hatay'da 5. Mobilya Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

Hatay'da mobilya ve dekorasyon ürünlerinin sergilendiği 5. Hatay Mobilya Fuarı açıldı.



Büyükşehir Belediyesi Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğin açılış kurdelesini, Antakya Hızarcılar ve Mobilyacılar Odası Başkanı Mehmet Ali Yapar, İŞKUR İl Müdürü Abdullah Kılınç ve Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Hamit Bal ve bazı oda başkanları kesti.



Yapar, gazetecilere yaptığı açıklamada, fuara 45 firmanın katıldığını söyledi.





İmalatçıların ürünlerini tanıtma fırsatı bulacağını belirten Yapar, "Vatandaşlarımızı, sehpadan masa ve sandalyeye, yemek odasından bazaya kadar birçok ürünü uygun fiyatlarla bulabilecekleri fuarımıza bekliyoruz." dedi.



5. Hatay Mobilya Fuarı, 26 Nisan'a kadar her gün 10.00-21.00 saatlerinde gezilebilecek.



