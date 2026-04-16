Hatay'da tamir etmeye çalıştığı tırın kupa ile dorsesi arasına kolu sıkışan sürücü öldü

Hatay'ın Erzin ilçesinde tamir etmek istediği tırın kupa kısmı ve dorsesi arasına kolu sıkışan sürücü hayatını kaybetti.



Mahmut Dadaş (41) idaresindeki 33 AKR 54 plakalı tır, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Erzin ilçesi yakınlarında arızalandı.



Sürücü, bir dinleme tesisine çektiği aracını tamir etmek istedi.



Arızayı gidermek amacıyla tırın altına giren Dadaş'ın kolu, kupa ile dorse arasına sıkıştı.



İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

