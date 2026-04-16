Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Hatay Haberleri Hatay'da tamir etmeye çalıştığı tırın kupa ile dorsesi arasına kolu sıkışan sürücü öldü

        Hatay'ın Erzin ilçesinde tamir etmek istediği tırın kupa kısmı ve dorsesi arasına kolu sıkışan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2026 - 11:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mahmut Dadaş (41) idaresindeki 33 AKR 54 plakalı tır, Adana-İskenderun Otoyolu'nun Erzin ilçesi yakınlarında arızalandı.

        Sürücü, bir dinleme tesisine çektiği aracını tamir etmek istedi.

        Arızayı gidermek amacıyla tırın altına giren Dadaş'ın kolu, kupa ile dorse arasına sıkıştı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sıkıştığı yerden çıkarılan ve sağlık ekiplerince Erzin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte

        Benzer Haberler

        Hobi olarak olta balıkçılığı yapan öğretmen 60 kiloluk orkinos yakaladı
        Hobi olarak olta balıkçılığı yapan öğretmen 60 kiloluk orkinos yakaladı
        İskenderun'da konteyner yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
        İskenderun'da konteyner yangınında 2 kişi dumandan etkilendi
        Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
        Karşıya geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı: Kaza anı kamerada
        Tır şoförü, kendi tırını tamir ettiği esnada aracın hareket etmesiyle ezile...
        Tır şoförü, kendi tırını tamir ettiği esnada aracın hareket etmesiyle ezile...
        Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 bin TL'ye patlad...
        Araç trafiğine kapalı çarşıda çekilen 7 saniyelik video 30 bin TL'ye patlad...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahillerde temizlik çalışmasını yıl boyu sürdü...
        Hatay Büyükşehir Belediyesi, sahillerde temizlik çalışmasını yıl boyu sürdü...